Galati: O noua etapa de atribuire a locurilor de parcare in parcari de resedinta (CALENDAR)

In perioada urmatoare se va derula o noua etapa de atribuire a locurilor de parcare in parcarile de domiciliu/resedinta, informeaza Primaria municipiului Galati.Astfel, incepand cu 27 octombrie 2022, ora 00:00, pana pe 29 octombrie 2022, ora 23:59, locurile ramase neatribuite in urma etapelor de atribuire anterioare, pot fi rezervate numai prin accesarea aplicatiei informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro. Dupa incheierea perioadei de rezervare, in intervalul 30 ... citeste toata stirea