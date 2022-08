Galati: O noua etapa de dezinsectie, saptamana viitoare

Primaria municipiului Galati informeaza ca saptamana viitoare se va derula o noua etapa de dezinsectie. Astfel, in perioada 29 august A- 1 septembrie, se va interveni la sol prin intermediul Serviciul Public Ecosal, folosindu-se substanta Solfac Trio 140 EC, cu echipamente de tip generator ULV si tun ceata termica, in intervalul orar 22.00-5.00. In ziua de 31.08.2022 se va interveni la sol, cu echipamente de tip atomizor, in intervalul orar 4.00-8. ... citeste toata stirea