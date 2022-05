Galati: Patru tineri teologi au primit binecuvantare pentru casatorie

Astazi, 4 mai, urmand prevederilor statutare si canonice ale Bisericii Ortodoxe Romane, 4 tineri teologi impreuna cu viitoarele sotii au primit din partea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian arhiereasca binecuvantare in vederea casatoriei, informeaza Arhiepiscopia Dunarii de Jos.Evenimentul, devenit deja o traditie in Arhiepiscopia Dunarii de Jos, a avut loc in Sala "Episcop Chesarie Paunescu" a Centrului Eparhial.Alaturi de acesti tineri au fost prezenti si parintii lor, intrucat ... citeste toata stirea