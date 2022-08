Galati: Ploaia torentiala a inundat sosele, iar furtuna a pus copaci la pamant (FOTO/VIDEO)

Ploaia torentiala, dar si vantul puternic aduse de codurile galben si portocaliu de vreme reaau inundat portiuni din sosele in Galati si in Tecuci, in Galati pe drumul de centura abia s-a putut merge. In urma fenomenelor meteorologice prognozate cu COD GALBEN si COD PORTOCALIU in intervalul orar 17.00 - 23.30, manifestate prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si vijelii, in judetul Galati, echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati au ... citeste toata stirea