Galati: Revelion in strada 2022 - 2023 - "Lights all night"

Primaria municipiului Galati intentioneaza sa organizeze, in noaptea dintre ani, o mare petrecere in strada. Se doreste ca galatenii sa aiba parte de un spectacol de amploare cu un set DJ live de notorietate.In acest sens, municipalitatea a lansat o achizitie publica a serviciilor de organizare a evenimentului "Revelion in strada 2022 - 2023 - Galati - Lights all night".Organizatorul va trebui sa asigure un spectacol de amploare pentru galatenii care doresc sa petreaca in strada in noaptea ... citeste toata stirea