Galati: Sute de soferi de TIR, in cozi kilometrice catre punctul de trecere al frontierei

Spre Punctul de Trecere al Frontierei Galati-rutier sunt, dupa atatea saptamani, in continuare cozi ce se intind pe kilometri spre intrarea in vama, in care sunt prinse sute de TIR-uri. Majoritatea sunt din Ucraina si se intorc acasa catre Odesa mai ales, dar si catre Kiev, incarcate cu combustibil, dar si cu alte marfuri. Au insa mult de asteptat. "Eu de doua zile stau, dar sunt si care au stat trei. E cam greu aici in camp cu apa, cu mancarea, cu toaleta. Nu aveam ce face. Se merge greu si ... citeste toata stirea