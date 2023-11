Politia municipiului Galati anunta ca la astazi, 13 noiembrie 2023, la ora 07.05, pe DN 25, la intrare in localitatea Independenta a avut loc un accident rutier mortal, in urma caruia 3 persoane au decedat si alte 8 au fost ranite.Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Galati, s-a stabilit faptul ca un barbat, cu varsta de 56 de ani, din municipiul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe DN 25, avand directia de deplasare dinspre localitatea de ... citeste toata stirea