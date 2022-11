Galati: Unde se va desfasura "Targul de Sfantul Apostol Andrei" - 2022

Chiar daca Sarbatorile Galatiului se organizeaza in iunie, si de Sfantul Andrei, patronul spiritual al municipiului Galati, galatenii vor avea posibilitatea sa se bucure de evenimente artistice.Astfel, in perioada 30 noiembrie - 04 decembrie 2022, Primaria municipiului Galati va organiza "Targul de Sfantul Apostol Andrei" - 2022 in Gradina Publica, unde vor fi montate casute in care mesterii populari vor veni cu creatii proprii, va fi ... citeste toata stirea