Galatiul, locul 3 pe tara in Valul Renovarii

Aproape 60 de proiecte, cu o valoare de peste 60 de milioane de euro, au fost depuse in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de catre Primaria municipiului Galati, ceea ce situeaza Galatiul pe locul 3 in tara in privinta valorii proiectelor depuse pentru renovarea de blocuri, gradinite, scoli si alte cladiri, anunta edilul Ionut Pucheanu."Suntem pe locul trei in tara in privinta valorii proiectelor depuse pentru renovarea de blocuri, gradinite, scoli si alte cladiri. ... citeste toata stirea