Galatiul, pe harta celor mai periculoase zone din Romania in caz de cutremur puternic

Specialistii din cadrul Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) au aratat care sunt cele mai periculoase si cele mai sigure zone din Romania in caz de cutremur. Conform datelor, judetul Galati se afla in zona rosie (foto a ').Astfel, potrivit istoricului seismografic, printre cele mai sigure judete din tara in caz de cutremur puternic se afla Timis, Caras Severin, Satu Mare, Constanta, precum si granita dintre judetele Suceava si Maramures. Aproape la fel de sigure sunt zonele ... citeste toata stirea