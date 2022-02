Galatiul, poarta de iesire din infern pentru sute de ucraineni

Si-au pus repede in masina ce au putut ingroziti de bombardamente si si-au lasat in urma casele, iar in multe cazuri si parintii sau prietenii. Avocati, bucatari, farmacisti sau mici antreprenori au intrat in Romania pe la Galati si pleaca toti spre tari europene, cu exceptia profesorilor universitari de la Ismail care pot ramane la Universitatea Dunarea de Jos."Suntem din Regiunea Odessa. Ne este foarte frica, e razboi si in orasul nostru, este mult zgomot, avem un copil mic. Ne-a fost frica ... citeste toata stirea