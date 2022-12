"Galeria personalitatilor ivestene", joi, la Casa "Hortensia Papadat-Bengescu"

Muzeul de Istorie "Paul Paltanea", institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Galati, organizeaza joi, 8 decembrie, ora 10.00, la Casa "Hortensia Papadat-Bengescu" din Ivesti actiunea "Galeria personalitatilor ivestene", coordonata de muzeograf Mihaela Damian."Ca in fiecare an, 8 decembrie reprezinta o data importanta in calendarul evenimentelor culturale gazduite de Casa "Hortensia Papadat-Bengescu" din Ivesti. Este momentul in care celebram nasterea marii noastre prozatoare si un ... citeste toata stirea