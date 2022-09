GALERIE FOTO - Viteza si droguri la volan

Ieri, 28 septembrie 2022, in jurul orei 00.05, politistii Biroului Rutier Tecuci vrut sa opreasca un autoturism aflat in trafic, inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de 122 de km/h. Conducatorul auto nu s-a conformat semnalului de oprire, continuandu-si deplasarea, astfel ca politistii au plecat in urmarirea acestuia. La intrarea in comuna Matca, barbatul aflat la volan a pierdut controlul directiei, iar autoturismul a parasit partea carosabila si a lovit gardul unei locuinte. In ... citeste toata stirea