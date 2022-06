Gestul nebunesc al unui barbat: si-a violat bunica, apoi a dat foc la casa

Un barbat de 32 de ani a fost arestat pentru viol si tentativa la distrugere, fiind acuzat ca si-a constrans bunica sa intretina relatii sexuale cu el, dupa care a dat foc la corpul de casa in care locuieste. Comunitatea din satul galatean Odaia Manolache, comuna Vanatori, Galati, a fost zguduita de un gest de neexplicat comis recent de un localnic. Barbatul, in varsta de 32 de ani, si-a fortat bunica sa intretina relatii sexuale cu el si imediat dupa aceea a dat foc la corpul de casa in care ... citeste toata stirea