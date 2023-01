Gimnaziul Varvareuca s-a infratit cu Scoala "Romano-Britanica" din Galati

In urma acordurilor de colaborare si infratire care au fost semnate in toamna anului 2022 cu doua scoli gimnaziale din comunele Sendreni si Foltesti din judetul Galati, anul 2023 aduce o noua colaborare. Este vorba despre acordul de colaborare si infratire care a fost semnat la data de 09 ianuarie 2023, intre Gimnaziul Varvareuca, raionul Floresti si Scoala Gimnaziala "Romano-Britanica" din municipiul Galati, acord de parteneriat in domeniul educativ, in domeniul promovarii principiilor si ... citeste toata stirea