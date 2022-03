Gradinita "Codruta" din Micro 19, modernizata cu bani europeni

Primaria municipiului Galati informeaza ca a fost semnat contractul de lucrari pentru reabilitarea si eficientizarea energetica a cladirii in care functioneaza Gradinita "Codruta" din cartierul Micro 19, dupa ce au fost atrase fonduri europene in acest scop.Valoarea contractului de lucrari, in urma licitatiei publice, este de 903.617,70 lei fara TVA, iar acestea vor fi derulate de Asocierea Comtiem SRL - Diagonal Studio SRL. Durata contractului este de 6 luni, fiind prevazute 2 luni pentru ... citeste toata stirea