Gradinita "Elena Doamna" din Galati modernizata cu fonduri prin PNRR

Primaria municipiului Galati informeaza ca a fost semnat, in cadrul PNRR, contractul de finantare in valoare de doua milioane de lei pentru modernizarea cladirii Gradinitei cu Program Prelungit "Elena Doamna", construita in urma cu aproape 100 de ani.Astfel, in cadrul proiectului sunt prevazute lucrari de crestere a eficientei energetice, precum si lucrari de consolidare a cladirii.Este vorba in principal despre reabilitarea termica a cladirii, a sistemului de incalzire, instalarea unor ... citeste toata stirea