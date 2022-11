Gravida la 14 ani, violata de vecin

La data de 03 noiembrie 2022, la ora 17:30, la sediul Sectiei 7 Politie Rurala Matca s-a prezentat o femeie de 42 ani care a sesizat ca fiica sa minora, in varsta de 14 ani, ar fi fost victima infractiunii de viol. Fapta ar fi fost comisa in luna august 2022, la locuinta acestora din satul Carapcesti, comuna Corod, judetul Galati, femeia reclamand ca autorul ar fi un consatean, un barbat cu varsta de 30 ani.Totodata, femeia a declarat ca a luat cunostinta de acest lucru in cursul aceleiasi ... citeste toata stirea