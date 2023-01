Gripa a umplut Spitalul pentru Copii Galati; medicii de la UPU abia mai fac fata

Avalansa de viroze, pneumonii si gripe in Galati. Peste 3.000 de galateni au fost diagnosticati intr-o saptamana cu viroze si pneumonii. Multe dintre afectiunile respiratorii au produs complicatii care au ajuns si la alte organe.Programul vizitatorilor in spitale a fost restrictionat total in unele sectii sau redus. Ingrijoratoare este cresterea numarului de cazuri la gripa, intr-o singura saptamana s-a ajuns la 156 de cazuri fata de doar unul in saptamana anterioara de raportare. ... citeste toata stirea