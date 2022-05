Gripa sezoniera, un posibil descendent direct al gripei spaniole

Conservate in formol si analizate de geneticieni, mai multe tesuturi pulmonare prelevate in Europa la inceputul secolului al XX-lea au contribuit la obtinerea unor noi informatii despre gripa spaniola, iar unul dintre virusurile gripei sezoniere ar putea fi un descendent direct al acesteia, au dezvaluit autorii unui studiu publicat recent in revista Nature, informeaza AFP.Cea mai devastatoare pandemie provocata de o boala respiratorie in secolul al XX-lea, gripa din 1918-1919, denumita ... citeste toata stirea