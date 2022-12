Guvernul a aprobat: Se dau carduri de 1400 lei pentru energie

Guvernul a aprobat, joi, 8 decembrie 2022, acordarea unui sprijin de 1.400 lei pentru facturile la energie in 2023. Peste 3,9 milioane de persoane vor beneficia de cardul de energie. Sprijinul de 1.400 de lei se va acorda in doua transe, de 700 lei fiecare, acordate in februarie si septembrie 2023, pentru ca populatia vulnerabila sa isi poata plati facturile la energie.Banii vor veni din fonduri europene, a anuntat ministrul Proiectelor Europene Marcel Bolos care a precizat ca se pot deconta ... citeste toata stirea