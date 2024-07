Hai la AstroShow, un spectacol astronomic inedit, pe terasa Shopping City Galati!

AstroShow revine in 12 si 13 iulie pe terasa Shopping City Galati, cu un spectacol inedit de astronomie si spatiu cosmic!Catalin Beldea, cel mai mare vanator de eclipse roman, va prezenta ultima expeditie spre o eclipsa totala de Soare, a 15-a Umbra, cu imagini si povesti in premiera din expeditia "America in eclipsa - 8 aprilie 2024".Ne vom uita spre stele si planete prin telescoape profesionale, ne vom distra de-a stiinta cu Profesorul Trasnit si vom raspunde pe intelesul tuturor la ... citește toată știrea