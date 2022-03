Haine si incaltaminte contrafacute cu marci celebre, descoperite in trei magazine din Galati VIDEO

Haine, incaltaminte si jucarii, in valoare de aproape 70.000 de lei, au fost confiscate de politisti in trei magazine din Galati. Obiectele ridicate purtau insemnele si inscriptiile unor marci consacrate, au anuntat anchetatorii. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati au efectuat, miercuri, 30 martie, patru perchezitii domiciliare, in municipiul Galati, in trei dosare penale, in care se efectueaza cercetari pentru punerea in circulatie a unui produs purtand o ... citeste toata stirea