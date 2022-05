Hair stylistul care da foarfeca pe arme neletale si face cunoscut in Romania un sport spectaculos: airsoftul

Unul dintre cei mai impatimiti practicanti ai airsoftului este un hair stylist din Galati. In viata de zi cu zi, estetica este pe primul loc, dar in timpul liber imbraca hainele de camuflaj si isi impusca adversarii fara mila. Mugurel Zaharia (46 de ani) este hair stylist in Galati, iar din 2009 practica un sport mai putin cunoscut in Romania: airsoftul. Este un sport recreativ, la care participa cei care vor sa isi petreaca altfel timpul liber, desi la prima vedere nu pare deloc asa.GALERIE ... citeste toata stirea