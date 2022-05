Iasmina, fiica celor doi galateni morti in accidentul de la Buzau, postare dureroasa pe Facebook

Iasmina a ramas orfana de ambii parinti, asta dupa ce Mara si Ionut au ajuns sa fie striviti sub un TIR pe un drum din Buzau, in urma cu doua zile. Minora e sfasiata de durere si nu-i vine sa creada tragedia.Sambata a fost ultima oara cand Iasmina si-a mai vazut parintii, caci la scurt timp Mara si Ionut, un barbat de 36 de ani si partenera sa de 29 de ani, au murit striviti de un TIR, intr-un grav accident rutier ce a avut loc pe DN 2B in Buzau.Masina condusa de catre barbat a incercat sa ... citeste toata stirea