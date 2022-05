Iaurtul expirat nu mai trebuie aruncat!

Retailerul britanic COOP renunta la termenul de garantie prezent pe iaurturile marca proprie, in incercarea de a reduce risipa alimentara. 42.000 tone de iaurt in valoare de 100 milioane de lire (127,6 milioane dolari) sunt aruncate anual in gospodariile din Marea Britanie datorita expirarii termenului tiparit pe ambalaj. In prima faza, firma britanica va inlocui formularea "expira la..." cu recomandarea "a se consuma inainte de...". Compania a afirmat ca 6 milioane de oameni din Marea Britanie ... citeste toata stirea