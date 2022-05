Imagini superbe cu Arborele lui Iuda, copacul de care Iscarioteanul s-ar fi spanzurat dupa tradarea lui Iisus

Vizitatorii care ajung zilele acestea in Gradina Botanica din Galati pot admira "Arborele lui Iuda", un arbore exotic, in culori fascinante, originar din sudul Europei si vestul Asiei. Potrivit legendei, acesta ar fi copacul de care s-a spanzurat Iuda dupa ce l-a vandut pe Iisus. Potrivit specialistilor, "Arborele lui Iuda" (Cercis siliquastrum) este un arbore exotic de circa 10 metri, din familia leguminoaselor, originar din sudul Europei si vestul Asiei, cultivat ca planta ornamentala in ... citeste toata stirea