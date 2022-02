IMPORT-EXPORT: Care sunt principalii parteneri comerciali ai judetului Galati

Conform estimarilor preliminare ale Institutului National de Statistica, exporturile FOB realizate de agentii economici din judetul Galati au insumat 191,7 milioane de euro, in luna septembrie 2021. Fata de luna august 2021, exporturile din luna septembrie 2021 au crescut cu 13,0% la valori exprimate in euro. Comparativ cu luna septembrie 2020, exporturile in luna septembrie 2021 au crescut cu 164,2%.Principalii parteneri comerciali ai judetului Galati, in luna septembrie 2021, la export au ... citeste toata stirea