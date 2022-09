Impozit majorat cu 500% pentru proprietarul Complexului Francezi

Sase cladiri situate in str. Regiment 11 Siret, Complex Francezi, urmeaza sa plateasca un impozitat pe cladiri majorat cu 500%, incepand cu anul 2023, din cauza faptului ca proprietarul nu le-a ingrijit.Este vorba despre cladirile in care, pe vremuri, se desfasurau activitati de comert, precum: Tutungerie, Casa de comenzi, Spatiu comercializare legume-fructe, Spatiu comercializare paine, Spatiu anexa "Orient" si Toneta, toate aflandu-se in ... citeste toata stirea