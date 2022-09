In acest weekend la Teatrul Dramatic "Fani Tardini": USA E DESCHISA! | LISELOTTE IN MAI | O NOAPTE FURTUNOASA

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" invita publicul la spectacolele programate la sfarsitul acestei saptamani.Astfel, vineri, 30 septembrie 2022, la ora 19:00, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" prezinta spectacolul USA E DESCHISA! de Andrei Velea, regia: Vlad Ajder, scenografia: Daniel Divrician. Spectacolul a avut premiera in februarie 2021.In distributie, actrita Petronela BUDA in rolul Femeii.USA E DESCHISA! este o monodrama ce are la baza piesa "Papusa din podul bunicii" a scriitorului ... citeste toata stirea