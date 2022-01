In casa parinteasca a lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii. Cladirea, simbol al Galatiului, este salvata cu fonduri UE

Cladirea care a apartinut familiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza, simbol al orasului Galati, este reabilitata cu fonduri europene. Este vorba de un proiect al Consiliului Judetean Galati, care costa peste trei milioane de lei. Casa a fost cumparata in anul 1827 de Ioan Cuza, tatal lui Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul roman Alexandru Ioan Cuza si-a petrecut copilaria si o buna parte din tinerete. Potrivit istoricilor, acesta a locuit in casa si dupa casatoria cu Elena, in 1843, dar si in ... citeste toata stirea