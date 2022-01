In Galati, pandemia a ridicat nivelul de clorinare a apei potabile

Galatenii au putut obseva ca uneori apa potabila de la robinet are un puternic miros de clor. Prezenta acestui element in apa potabila este obligatorie, clorul utilizandu-se pentru eliminarea bacteriilor si a altor microbi din apa potabila.La o consultare a indicatorilor de calitate a apei potabile furnizata de societatea APA CANAL SA Galati, se poate oberva ca, din ce in ce mai des, la mai multe statii nivelul clorului rezidual liber este mai ridicat decat nivelul maxim admis de ... citeste toata stirea