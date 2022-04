In judetul Galati exista un singur abator autorizat pentru sacrificarea ovinelor

Aveti grija de unde cumparati carne de miel pentru traditionala masa de Paste! Directiile Sanitare Veterinare din intreaga tara au intrat in alerta in peioada precedenta Sarbatorilor Pascale 2022 in vederea prevenirii aparitiei imbolnavirilor determinate de consumul de alimente, mai ales ca in anii precedenti au fost descoperiti asa-zisi comercianti care vindeau carne de animale moarte si transate sau chiar carne de caine drept carne de miel.La nivelul DSVSA Galat, s-a stabilit, pentru ... citeste toata stirea