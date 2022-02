In judetul Galati, sporul natural tot negativ ramane, in timp ce galatenii se grabesc sa divorteze

In luna noiembrie 2021, in judetul Galati s-au inregistrat 401 nascuti-vii, mai putin cu 9 nascuti-vii fata de luna octombrie 2021. Numarul nascutilor-vii in luna noiembrie 2021 a crescut cu 120 nascuti-vii fata de luna corespunzatoare a anului precedent.Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2021, in judetul Galati a fost de 1035 persoane, mai putin cu 173 cazuri fata de luna precedenta. Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2021 a crescut cu 241 cazuri fata de luna ... citeste toata stirea