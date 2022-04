Inca un pas catre plata despagubirilor pentru imobilele expropriate pentru Varianta de Ocolire Galati

Asa cum Monitorul de Galati a relatat in articolul Guvernul da startul exproprierilor pentru Varianta de Ocolire a municipiului Galati (LISTA FINALA A IMOBILELOR SUPUSE EXPROPRIERII), Guvernul Romaniei a adoptat, in data de 16 martie 2022, hotararea privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Varianta de ocolire Galati". Insa abia in data de 30 martie 2022, ... citeste toata stirea