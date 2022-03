Incendii de vegetatie pe 120 de hectare, in Galati. Principala cauza: focul intentionat VIDEO

Pompierii din judetul Galati au fost solicitati sa stinga, in ultimele zile, 40 de incendii de vegetatie uscata. Principala cauza a cresterii numarului de incendii de vegetatie uscata o reprezinta utilizarea necorespunzatoare a focului deschis si incendierea intentionata. In ultimele zile, pompierii ISU Galati au intervenit pentru stingerea a 40 de incendii de vegetatie uscata pe raza mai multor localitati. In total au ars aproximativ 120 hectare de vegetatie uscata, stuf, maracinis, lastaris ... citeste toata stirea