Incep cursurile de blogger, vlogger si influencer la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Universitatea A"Dunarea de Jos" din Galati va derula in perioada urmatoare o serie de cursuri de blogger, vlogger si influencer. Cursurile se adreseaza tuturor celor care au absolvit cel putin liceul, sunt pasionati de comunicarea in mediul online si isi doresc sa afle cat mai multe despre aceste noi meserii. Aceste module reprezinta o premiera in mediul universitar romanesc si sunt organizate prin Departamentul de formare continua si transfer tehnologic.Cursantii vor avea posibilitatea de a ... citeste toata stirea