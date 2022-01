Incep lucrarile de modernizare a Bulevardului George Cosbuc. Restrictii de trafic si devieri de trasee (FOTO)

Primaria municipiului Galati informeaza ca in scurt timp vor incepe lucrarile pentru modernizarea Bulevardului George Cosbuc, motiv pentru care se impun unele modificari in privinta traficului rutier si devierea unui traseu de autobuz.Astfel, in perioada 20.01.2022 - 20.05.2022, se va inchide circulatia rutiera pe bdul. Henri Coanda si pe bdul. George Cosbuc, dupa cum urmeaza:1. inchidere totala a circulatiei pe bdul. Henri Coanda, tronsonul cuprins intre acces magazinul Kaufland si bdul. G. ... citeste toata stirea