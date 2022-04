Incepe Targul "Cariera 2022" pentru elevii de clasa a VIII-a

In acest an se desfasoara cea de-a XXI-a editie a Targului de Oferte Educationale "CARIERA", cel mai important eveniment de marketing educational din invatamantul preuniversitar galatean, in care unitatile scolare liceale din judetul Galati vor prezenta oferta de servicii educationale viitorilor absolventi ai clasei a VIII-a si parintilor acestora.Evenimentul este organizat de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Galati, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean ... citeste toata stirea