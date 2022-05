Incident grav la Galati. Politist ajuns la spital dupa ce a fost ranit de mai multe obiecte aruncate intentionat spre acesta de la ferestrele unui bloc

Incident grav la Galati. Un politist local a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in cap cu un obiect aruncat de la geamul unui bloc din orasul Galati, anunta Sindicatul National al Politistilor si Functionarilor Meridian. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infractiunea de ultraj. Scandalul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, 6-7 mai. Politia Locala Galati a fost sesizata prin dispecerat cu privire la tulburarea ordinii si linistii publice. Agentii trimisi in misiune au ... citeste toata stirea