Inconstienta la volan: sofer incepator cu permis de o luna, prins de radar cu viteza de 135 de km/h in localitate

Un sofer incepator, care avea permis de conducere abia de o luna, a fost prins de aparatul radar in timp ce circula cu viteza de 135 de km/h pe un sector de drum in care viteza maxim admisa este de 50 de km/h. El a fost amendat si a ramas fara permis timp de patru luni de zile. Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene au oprit vineri, 29 aprilie, in trafic, pe DN 25, in comuna Liesti, un autoturism pe care aparatul radar il inregistrase circuland cu 135 de km/h, pe un tronson de drum ... citeste toata stirea