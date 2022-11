Incursiune in timp: Scoala Gimnaziala Nr. 9 din Galati, 50 de ani de existenta

In acest an scolar, Scoala Gimnaziala Nr. 9 din Galati implineste varsta de 50 de ani. Cladirea scolii de astazi s-a dat in folosinta la 15 septembrie 1972, iar pana la aceasta data, scoala a functionat in alte locuri si sub alte denumiri. Dupa documentele de arhiva, se pare ca ar avea o vechime mult mai mare.Astfel, intre 1951-1955 se poate vorbi de Scoala elementara Nr. 14 mixta, care a functionat pe strada Movilei, in cladirea actualei Scoli particulare de conducatori auto, si a avut ca ... citeste toata stirea