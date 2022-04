Inghetata care calmeaza tusea, inventata la Galati

O inghetata care calmeaza tusea si linisteste si intregul organism, dar si un ceai "viu" fermentat, kombucha, sunt noile inovatii prezentate in premiera de masteranzii facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor a Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati.Inghetata are virtuti de-a dreptul de mirare pentru un asa produs. "Vorbim despre o inghetata de afine in care am introdus aroma de trandafir sub forma incapsulata, este o inovatie de fapt. Inovatia consta in capsularea uleiului de ... citeste toata stirea