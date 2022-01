Instanta l-a iertat de inchisoare pe individul cu probleme mintale care agresa sexual femei in parc

Barbatul de 34 de ani a creat panica intr-un parc din Galati, cand a agresat sexual o adolescenta si o femeie. A negat comiterea faptei, dar imaginile de pe camerele de supraveghere l-au dat de gol. Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe R.P.D., un barbat de 34 de ani, la un an si 4 luni de inchisoare pentru agresiune sexuala. Decizia instantei a fost pronuntata pe 10 ianuarie.Anchetatorii au stabilit ca pe 27.06.2020, in jurul orei 15,00, barbatul a agresat sexual doua femei, in ... citeste toata stirea