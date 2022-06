Instrument de mare precizie pentru chirurgia craniana, inovatia unei studente din Galati

Claudia Dana Dochiu, studenta la Facultatea de Inginerie din Galati, a modificat o imprimanta 3D pentru a functiona ca un instrument chirurgical de precizie pentru cutia craniana. Pe lista inovatiilor ei se numara si algoritmul care permite efectuarea in timp real a operatiilor chirurgicale la distanta. Claudia Dana Dochiu (23 de ani), studenta in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos", a creat recent un instrument ce poate fi folosit in ... citeste toata stirea