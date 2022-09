Distributie Energie Electrica Romania (DEER) anunta ca in zilele de 10 si 12 septembrie 2022, curentul electric va fi oprit in judetul Galati, pana la 8 ore, in municipiul Galati si comuna Matca, dupa cum urmeaza:- Galati, zona Cartier Barbosi - 10/09/2022 09:00 - 10/09/2022 15:00 - 6h : 0';- Galati, zona industriala Barbosi, zona industriala Tirighina pe partea stanga spre Tecuci pana ... citeste toata stirea