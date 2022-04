Invatatoarea din Cluj care a conceput un abecedar revolutionar. Copiii invata sa citeasca si apoi sa scrie

Mariana Rusu, invatatoare la un liceu de elita din Cluj-Napoca, in prezent pensionara, a creat un manual prin care a revolutionat sistemul de predare in invatamantul prescolar si a schimbat in acelasi timp si mentalitatea profesorilor din invatamantul primar. Mariana Rusu, invatatoare la Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" din Cluj-Napoca, a fost desemnata profesor Merito in 2017 (Magister), dupa iesirea la pensie. Contributia dascalului la dezvoltarea invatamantului romanesc este uriasa.Dincolo ... citeste toata stirea