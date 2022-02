IPS Casian, 32 de ani de slujire arhiereasca

S-au implinit 32 de ani de cand Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos a fost hirotonit arhiereu. Astfel, vineri, 18 februarie 2022, ierarhul Dunarii de Jos a participat la Sfanta Liturghie si a savarsit Taina Sfantului Maslu in Catedrala Arhiepiscopala din Galati. Cu acest prilej, au fost rostite rugaciuni de multumire pentru binefacerile revarsate de Dumnezeu in cele peste trei decenii de slujire a Bisericii in treapta de arhiereu a Parintelui Arhiepiscop Casian, ... citeste toata stirea