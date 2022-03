IPS Casian, "prins in hora" de 8 Martie cu 50 de mame din Ucraina si copiii lor

La Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos a avut loc marti, 08 martie 2022, o intalnire de suflet cu semeni din Ucraina cazati in aceste zile in Campusul studentesc "Al. Ioan Cuza" din municipiul Galati.La evenimentul prilejuit de Ziua Internationala a Femeii, au participat 50 de mame cu copiii lor, refugiati din zonele de conflict armat din tara vecina si primiti cu multa prietenie si dragoste in municipiul de la Dunare. "In deschiderea evenimentului, ... citeste toata stirea