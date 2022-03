IPS Casian, un martisor, o cruciulita, si un zambet fratesc pentru refugiatii din caminele studentesti

La inceputului unei noi primaveri, IPS Arhiepiscop Casian a dorit sa aduca o raza de lumina si speranta in inimile si in sufletele incercate de suferinta ale mamelor si copiilor sositi in aceste zile din Ucraina si cazati in Campusul studentesc "Al. Ioan Cuza" al Universitatii Dunarea de Jos din Galati.In aceasta vizita de suflet, Inaltpreasfintia Sa a fost insotit de cadre didactice, studenti si masteranzi din cadrul Departamentului de Teologie al Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie ... citeste toata stirea